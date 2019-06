È stata una notte tragica quella appena trascorsa a Reggio Calabria, in particolare in via Gabriele D’Annunzio, dove una donna che passeggiava tranquillamente tra le vie del centro cittadino si è sentita male all’improvviso.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 che, allertati, si sono subito precipitati sul luogo ma inutilmente poiché la donna è morta tra lo sconcerto di amici e parenti.