Un 61enne di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, è finito in arresto con l’accusa di evasione dai domiciliari dopo che durante un controllo dei carabinieri della tenenza locale non è stato trovato in casa ed esser stato rintracciato successivamente per le vie della cittadina.

Dopo le consuete formalità, l’uomo è stato sottoposto nuovamente alla stessa misura presso la sua abitazione, così come disposto dal Pm di turno.