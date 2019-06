Castrovillari calcio. Cda di dimette, a rischio la società: sindaco cerca soluzione

Verificare ogni opportunità per continuare l’avventura sportiva del Castrovillari Calcio: è questa la sintesi del mandato “esplorativo” affidato dal sindaco della città del Pollino, Domenico Lo Polito, al consigliere Fernando Loricchio.

La decisione è scaturita dopo che il presidente della Società, Alessandro Di Dieco, aveva informato l’Amministrazione comunale, durante un incontro svoltosi giovedì scorso, 13 giugno, nel palazzo di città, dell’avvenuta dimissione dell’attuale consiglio d’amministrazione e che sancisce il venir meno dell’organo gestionale della squadra, creando, di fatto, non poche preoccupazioni per il suo futuro.

L’ente dunque rivolge un invito a tutti i soggetti, società e appassionati, ad offrire la propria disponibilità a sostegno di questo impegno per il Castrovillari, coadiuvando chi, a nome e per conto dell’Amministrazione municipale, cercherà di trovare una soluzione per la prosecuzione dell’importante storia calcistica della città.

Alla riunione oltre l’Amministrazione comunale, guidata e rappresentata dal Sindaco, con i consiglieri Nicola Di Gerio, Ferdinando Loricchio, Antonio Notaro e Giuseppe Oliva, era ospite il vice questore, Leonardo Papaleo del commissariato locale.

Nell’incontro i rappresentanti municipali, tra l’altro, hanno rinnovato il loro ringraziamento ai dirigenti sportivi per la bella e appassionante stagione appena conclusa.