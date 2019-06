Crotone: denunce e arresti per immigrazione clandestina ed esplosivi

Nel corso della settimana che volge al termini, sono state varie le operazioni messe a punto dagli uomini della Questura crotonese, in particolare il 9 giugno quando insieme la Guardia di Finanza ha intercettato a largo della costa crotonese, una imbarcazione con a bordo 53 migranti di cui 6 minori.

Sull’imbarcazione erano anche presenti due soggetti di nazionalità ucraina, A.M. 34enne e R.Y. di 39 anni, trattenuti dalla Polizia Giudiziaria e successivamente arrestati su disposizione del Pm di turno, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Ad attendere sul molo, l’imbarcazione, successivamente posta sotto sequestro, c’era il personale dell’Ufficio Immigrazione, del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, nonché il Funzionario di turno in Questura.

Sempre il 9 giugno scorso la Squadra Volanti ha deferito per furto in concorso, minacce in concorso con ignoti e possesso di oggetti atti ad offendere, R.V. 34enne del luogo.

Nel pomeriggio successivo è stato segnalato alla Prefettura il 30enne S.M., ritrovato con una dose marijuana ed una di hashish, opportunamente sequestrate.

L’11 giugno per interruzione di pubblico servizio, minaccia, lesioni personali e danneggiamento, M.G., 47enne nato a Isola Capo Rizzuto, pluripregiudicato, è stato deferito in stato di libertà.

Dopo alcuni controlli amministrativi eseguiti dalla Divisione Pasi-Squadra di Polizia Amministrativa, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande del centro cittadino è stata elevata una multa per la mancanza dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico (per un importo in misura ridotta a 173 euro); in un altro circolo privato si si è deferito C.M., 49enne perché, nella sua qualità di presidente pro-tempore dell’attività, non esponeva la tabella dei giochi proibiti.

Le 4 attività commerciali controllate saranno segnalate alla Asl-Sian locale per la non corretta applicazione del autocontrollo Haccp.

Nella mattinata del 12 giugno, nell’ambito dell’Operazione Periferie Sicure, la Squadra Mobile insieme al Nucleo Regionale Artificieri Catanzaro, ha arrestato G.N., 45enne nata in Ucraina e residente a Crotone, indagata per l’ipotesi di detenzione illegale di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi e aggressivi chimici, ricettazione e omessa denuncia di materie esplodenti.

La donna perquisita è stata ritrovata con manufatti esplosivi, classificati nella categoria F2, con un contento esplosivo netto pari a circa 74 kg. Ultimati gli adempimenti di rito, l’arrestata è stata sottoposta ai domiciliari.

Il 13 giugno il personale della Divisione Polizia Anticrimine ha segnalato amministrativamente al Prefetto, il 36enne S.N., in quanto assuntore di stupefacenti. Nella circostanza, durante una perquisizione effettuata presso la sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni grammi di hashish e di marijuana.

Ieri mattina, in conclusione, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha deferito in stato di libertà G.M.G., crotonese di 29 anni, che a seguito di un incidente stradale, in cui ha riportato vari traumi, in evidente stato di alterazione psico-fisica è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato un tasso alcolemico alto e la positività all’assunzione di marijuana.

Il bilancio complessivo delle attività settimanali, dunque, è 3 persone arrestate, 6 deferite all’Autorità Giudiziaria e 2 all’Autorità Amministrativa; controllate 47 persone sottoposte a misure di sicurezza; identificate 883, di cui 66 extracomunitarie.

In strada verificati 2.609 veicoli (anche col sistema Mercurio), effettuati numerosi posti di controllo; elevate 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 5 fermi e sequestri amministrativi o penali; 19 perquisizioni; accompagnate 2 persone in Ufficio per l’identificazione, 5 infine i controlli amministrativi.