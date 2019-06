Intervengono per un incendio, scoprono una piantagione di marijuana

Una seppur piccola piantagione di canapa indiana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri di Lamezia Terme. I militari sono giunti quasi casualmente alla coltivazione, composta da 52 piantine alte in media mezzo metro e in buono stato vegetativo.

In pratica, a causa di un incendio divampato in località Pastorizia, i carabinieri della stazione Forestale sono giunti in supporto ai vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento, notando la piantagione di canapa nascosta in una piccola radura presente in un canneto.

Effettuati i primi accertamenti e riscontri utili per individuare i responsabili, le piante, così come stabilito dal Pm di turno, sono state sequestrate e distrutte sul luogo. Posti sotto sequestro anche gli attrezzi agricoli utilizzati oltre a dei contenitori in plastica e del concime.