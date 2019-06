Sopresi con la droga in auto e in casa. Denunciati fratelli di Rosarno

Due fratelli di Rosarno, un 28enne e un di 25enne, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti, sono stati denunciati dai carabinieri del Norm della Compagnia di Vibo Valentia.

Durante un controllo, i militari hanno intercettato un furgone con bordo i due giovani e che si aggirava nei pressi di Via Giovanni XXIII sottoponendolo al controllo.

I ragazzi, apparsi molto agitati, sono stati perquisiti e durante l’ispezione del veicolo i militari vi hanno trovato quasi 15 grammi di marijuana e 2 di hashish, nascosti all’interno di finti pacchetti di sigarette.

Nutrendo forti dubbi che i giovani avessero potuto nascondere dell’altra sostanza nella loro abitazione gli investigatori sono partiti subito alla volta di Rosarno dove, in casa appunto hanno scoperto altri 10 grammi di marijuana (anch’essi nascosti all’interno di alcuni pacchetti di sigarette modificati a tale scopo) oltre a del materiale necessario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per il reato di spaccio di droga.

Come se non bastasse il più giovane dei due, all’atto del controllo stradale sul veicolo che conduceva, è risultato positivo all’accertamento per guida sotto l’effetto di droga.

Ha poi esibito una carta di circolazione contraffatta ed in ultimo è stato trovato in pure con una bomba carta artigianale. Per questi fatti è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti, contraffazione di documentazione per la circolazione stradale e detenzione illegale di materiale esplodente.