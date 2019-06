“Beccato” in una casa mentre tenta di rubare. Un arresto a Diamante

È accusato di tentato furto in abitazione e per questo per un 19enne già noto alle forze dell’ordine sono scattate le manette.



Durante un controllo a Diamante i carabinieri di Cittadella del Capo hanno notato una porta socchiusa di un appartamento ubicato all’interno del “Parco degli Ulivi”.

Insospettiti hanno così eseguito una verifica più accurata notando, dentro al plesso abitativo, un uomo che si aggirava con fare sospetto.

Il giovane è stato dunque fermato e perquisito ed è stato trovato in possesso di un cacciavite poco prima utilizzato per forzare la porta di ingresso dell’appartamento.

I militari, a quel punto, hanno effettuato controlli più accurati all’interno dell’abitazione verificando, nonostante tutti gli ambienti fossero stati posti a soqquadro, che non era stato asportato nulla e che vi erano solo segni di effrazione sulla porta di ingresso.

Il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi nel pomeriggio di oggi, è stata convalidato senza l’adozione di alcuna misura restrittiva in attesa di giudizio.