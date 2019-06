Graduatoria 118, Morra (Antimafia): “finalmente scorre grazie ad accordo con Cotticelli”

A seguito di una proficua riunione che si è svolta stamane in Cittadella tra il Commissario ad Acta Generale Saverio Cotticelli e Francesco Spadafora, portavoce per gli autisti è stata finalmente sbloccata la graduatoria per gli autisti del 118 di Crotone.

In merito si pronuncia Nicola Morra, Presidente della Commissione parlamentare antimafia “L’intervento risoluto del Generale Cotticelli sblocca un problema vecchio di un anno e mezzo, arriva una boccata d'ossigeno per gli autisti del 118 che da tempo lamentavano turni lavorativi disumani, ma soprattutto un alleggerimento delle spese in uscita a carico delle casse dell’ASP di Vibo Valentia quindi del sistema Sanitario che da oggi non dovrà pagare esose convenzioni con associazioni private di supporto al 118”.

Morra prosegue: “ulteriori conferme giungono da Catanzaro riguardo la volontà del Generale di deprivatizzare alcuni servizi essenziali e riportare al pubblico ciò che da molto tempo risulta a pagamento per i cittadini favorendo i privati nonostante le Asp avessero tutte le carte in regola per l’espletamento dei servizi”.

“Il certosino lavoro del Generale è volto allo smantellamento di un sistema malato, molto spesso, purtroppo, colluso e corrotto oltre che alla cattiva gestione delle precedenti amministrazioni sanitarie e politiche che da sempre hanno "avvelenato" la nostra terra portandoci in un baratro senza fine. Finalmente, grazie al Generale Cotticelli - conclude Morra - anche in Calabria si iniziano ad intravedere spiragli di luce. Dobbiamo comunque rimanere con i piedi per terra, consapevoli dell'immane mole di lavoro che dovremo svolgere”.