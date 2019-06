‘Ndrangheta: arrestato il super-ricercato Giuseppe Cortese, era di “passaggio” in Francia

È finita in Francia, precisamente a Macon, la fuga del super-ricercato affiliato della ‘ndrangheta calabrese, Giuseppe Cortese, di 53 anni.

Le squadre dell’Ufficio centrale della polizia per la lotta al crimine organizzato (Oclco) di Parigi, su disposizione della Polizia italiana, sono riuscite a far scattare le manette ieri mattina all’uscita di un albergo di Macon dove Cortese - colpito da un mandato d’arresto europeo insieme ad altre 31 persone, componenti di una rete specializzata nell’importazione di coca colombiana - si trovava in compagnia di un’altra persona e si stava dirigendo verso la sua Porsche 911.

Secondo le informazioni trapelate, il 53enne si trovava solo di passaggio in Francia poiché la sua meta sarebbe stata la Svizzera.

La sua cattura si è svolta nella massima segretezza per ingannare gli eventuali informatori della ‘Ndrangheta. Martedì, alle 3 del mattino, la polizia italiana aveva trasmesso l’ordine di arrestarlo all'Ufficio centrale di lotta contro il crimine organizzato (OCLCO) a Nanterre (Hauts-de-Seine).

Gli investigatori hanno così individuato la sua auto dalle parti di Mâcon e una squadra si è posizionata nei pressi del parcheggio di un hotel, nella zona industriale della città, dove appunto era parcheggiata la Porsche.

Gli agenti francesi hanno tenuto sotto controllo l’ingresso della struttura, dopodiché - giovedì mattina - riconosciutolo mentre lasciava l’albergo hanno fatto scattare il blitz ammanettando il latitante.

Cortese è stato trasferito questa mattina alla Procura generale di Digione (Côte d’Or) e verrà adesso incarcerato in Francia e consegnato alle autorità italiane entro i prossimi quaranta giorni.