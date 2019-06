Incidenti: autocarro finisce fuori strada nel cosentino, ferito il conducente

Incidente stradale nella notte sulla statale 18, nel comune di Santa Maria del Cedro, dove, poco dopo le 2:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, distaccamento di Scalea, sono intervenuti perché un autocarro che trasportava un carico di ortofrutta, per cause in corso di accertamento, è finito fuoristrada, ed hanno soccorso il conducente ferito affidandolo al 118.

I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno messo in sicurezza l'automezzo e i luoghi coinvolti nell'incidente.