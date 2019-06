Trasporti: alto Jonio, con un unico biglietto si viaggerà su treno e autobus

Roberto Musmanno

Si è tenuto presso la sede dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria, un incontro con l’obiettivo di realizzare nell’alto Jonio l’integrazione fra i servizi di Trenitalia e quelli di SAJ, la società che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale su gomma in quest’area.

All’incontro erano presenti assieme all’Assessore Roberto Musmanno, il Direttore Regionale Calabria di Trenitalia Domenico Scida e Rocco Carlomagno, Amministratore di SAJ.

L’esito dell’incontro è stato positivo. Le due società hanno raggiunto un accordo per cui i servizi di trasporto saranno realizzati in combinato modale. Sarà possibile, cioè, viaggiare con un unico biglietto sui mezzi di entrambe le società.

Trascorsi i tempi tecnici necessari per adeguare i sistemi informatici, sarà possibile acquistare sui canali di vendita di Trenitalia biglietti integrati, validi per utilizzare il treno fino a Sibari e i bus SAJ da Sibari fino a qualsiasi località, sede di stazione ferroviaria dell’alto Jonio calabrese.

In una seconda fase sarà possibile utilizzare il combinato modale (e quindi viaggiare su treno e bus con un unico biglietto integrato) per raggiungere non solo le località sede di stazione ferroviaria, ma tutte le località dello Jonio calabrese servite da SAJ.

Per quanto riguarda i collegamenti interregionali fino a Metaponto, sia Trenitalia che InterSAJ, la società che gestisce in questo caso i trasporti su gomma, hanno manifestato analoga disponibilità a valutare la realizzazione di un sistema di integrazione tariffaria, ma è necessario preliminarmente approfondire la fattibilità tecnica della soluzione.

Va sottolineato, comunque, che esistono cinque coppie di collegamenti giornalieri da Cosenza verso Taranto e Bari. Il costo della tratta Sibari-Taranto con InterSAJ è di dieci euro.