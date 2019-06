Taglio di alberi irregolare e muro abusivo scoperti nel cosentino: denunce

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali di Corigliano Rossano nel corso di due distinte operazioni.

Nel primo caso è stata scoperta in località “Piragineti-Cino” di Corigliano Rossano, in un terreno in cui sono in atto alcune sistemazioni agricole, la realizzazione abusiva di un muro di cemento armato. L'opera, della lunghezza di 50 metri, è stata posta sotto sequestro e il committente denunciato.

La seconda è avvenuta in località “Fuscolara” di Cassano allo Ionio, dove, in una pineta sul litorale, di proprietà privata, è stato riscontrato un taglio abusivo di cinquanta piante di pino. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed è stata pertanto sequestrata. I proprietari del terreno sono stati denunciati.