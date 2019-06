Football. Achei contro il Cecina brillano in attacco ma perdono la partita

Termina la stagione dei Mida Achei Crotone contro i Trappers di Cecina, in un frenetico Quarto di finale di Conference sud segnato da un continuo ribattere di touchdown, che non consegna mai la sicurezza del risultato a nessuna delle due compagini, se non al triplice fischio finale con la palla ad una yard dalla endzone per gli Achei.

Gli Achei iniziano recuperando subito la segnatura dei Trappers, al 1° gioco del drive il gioco di coach Pizzuti è perfetto: solita formazione chiusa da power-football, con conseguente aggiustamento degli avversari, ma apertura dei wr downfield, e perfetta è l’esecuzione dei giocatori in campo col TD pass di Falbo per le 49 yards di Persico.

E dopo un 4 e out degli avversari gli Achei di nuovo a segno e di nuovo al secondo gioco del 2° drive stessa connection Falbo – Persico per 50 yards di TD. 14 a 7 per gli Achei. Da questo punto in avanti le due squadre si alternano nel condurre il match ma sono gli ultimi secondi di partita che hanno rappresentato l’essenza del match intero.

Trappers 52 – Achei 48, 3 time-out disponibili, 12 secondi al termine del match, palla ritornata dal solito Anthony Brugnano, che cade in mezzo al campo: l’HC Pizzuti blocca lo scorrere del tempo con il primo time-out con la palla sulle 30 yards. Passaggio completo su Fofò De Gennaro, da parte del brillante Falbo, time-out Achei, palla ora sulle 45.

Altro pass, incompleto ma c’è una penalità, gli Achei avanzano di 5y. Sette secondi alla fine del match, i cornerback dei Trappers sono lunghissimi in attesa del prevedibile lancio lungo in zona di meta per il tutto per tutto finale. La linea regge ma un Defensive End avversario entra, Falbo fa la solita roll-out sulla destra, cerca il suo uomo, ne vede ben due in profondità, seppur marcatissimi. Lancia la bomba, la direzione è quella giusta per imbeccare il ricevitore Milano alla fine della sua traccia.

Palla ricevuta in acrobazia, Milano cade per terra ad una yard dalla linea di meta, l’azione si ferma. Dalla panchina tutto il coaching staff si sbraccia nel tentativo di chiamare l’ultimo time-out disponibile, ma l’arbitro fischia tre volte decretando così la fine della partita.

Questi ultimi 13 secondi di partita sono il sunto di un match spettacolare, una botta e risposta che ha visto contrapporsi due squadre con un livello tecnico potremmo dire alla pari, scontro da cui padroni di casa econo da vincitori con meno di un touchdown di scarto, sancendo così la fine della stagione per i Mida Achei Crotone.

Una partita che ha visto brillare l’attacco crotonese con un gioco aereo che ha prodotto 438 yards, un po’ meno efficace il gioco di corsa, con sole 41 yards di guadagno per un totale di 7 touchdown segnati. Prestazione da urlo per Fofò De Gennaro, che segna 3 touchdown con 213 yards ricevute e per Salvatore Persico, con 2 touchdown e 144yards ricevute.

Difesa Achea sempre sul pezzo, con un eccellente Filice che mette a segno ben 9 placcaggi, insieme al solito Perri che ne chiude altrettanti. Messa da parte l’amarezza per una sconfitta di centimetri, gli Achei continueranno ad allenarsi per i successivi impegni con la palla ovale. Il senior team di flag football, maschile e femminile, sarà impegnato, infatti, nel campionato di seconda divisione che partirà subito dopo il superbowl 2019.