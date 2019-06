Investe un’auto con la sua e fugge senza soccorrerlo: denunciato 19enne

La Squadra Volante di Serra San Bruno è finalmente risalita al 19enne che lunedì scorso ha tagliato la strada e urtato con violenza un’altra vettura in sosta nella centralissima via Pisani per poi dileguarsi tra le vie del paese.

L’uomo che è stato investito ha fortunatamente riportato lievi ferite ed è stato medicato nel più vicino Pronto soccorso.

Gli accertamenti condotti dagli uomini del Questore La Pietra, si sono protratti fino al giorno successivo, consentendo, con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza, di individuare l’autovettura coinvolta, che è stata sottoposta a sequestro per effettuare i dovuti rilievi comparativi, e quindi di identificare l’investitore.

Il giovane, di Serra San Bruno, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso.