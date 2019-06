Tremendo impatto contro un guardrail, coinvolti due pensionati: donna ferita alle gambe

Un brutto incidente si è verificato intorno alle 14.25 sulla SS18 nel comune di Nocera Terinese, nel catanzarese.

Una sola la vettura coinvolta, una Fiat Doblò, sulla quale viaggiava una coppia di anziani. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è andato a schiantarsi contro il guardrail.

L’anziano è rimasto illeso ma è apparso in evidente stato confusionale. Ferita invece la moglie che ha riportato traumi agli arti inferiori. La stessa, affetta da Sla, sedeva nella parte posteriore della vettura. Estratta dal mezzo, è stata presa in cura dal personale sanitario del suem118 e trasferita con un elisoccorso presso la struttura ospedaliera di Cosenza.

Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, del distaccamento di Lamezia Terme, che ha messo in sicurezza il Doblò in attesa del soccorso stradale. Presenti anche i carabinieri per quanto di competenza.

La SS18, nel tratto interessato, è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.