“Beccata” con 6 quintali di “fuochi” nel furgone. In manette una 45enne

È accusata di detenzione illegale di materiale esplosivo, ricettazione e omessa denuncia di materie esplodenti una 45enne arrestata dagli agenti della mobile di Crotone con i colleghi del Nucleo Regionale Artificieri Catanzaro.

Intorno all’una del mattino di ieri, i poliziotti hanno perquisito il mezzo della donna e hanno trovato numerosi manufatti esplosivi, classificati nella categoria F2, del peso complessivo di 6 quintali, con contenuto esplosivo netto pari a 74 chilogrammi.

Gli esplosivi erano stipati all’interno di un furgone ed un’autovettura con alcune bombole di gas, nelle vicinanze di un bombolone di gpl condominiale, costituendo un gravissimo pericolo non solo per l’arrestata ma anche per i residenti della zona.

Per questo motivo gli specialisti intervenuti hanno messo in sicurezza i veicoli, con il materiale in essi contenuto, e l’abitazione della 45eenne, dove hanno trovato dell'altro materiale esplosivo.

La donna è stata quindi arrestata ed è stata sottoposta al regime dei domiciliari, così come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, tempestivamente informato.