Incidente stradale a Luzzi, due feriti. Carburante si riversa sulla strada

È di due feriti, di cui uno grave trasferito con l’elisoccorso in ospedale, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio lungo la strada che collega Contrada Petrini di Luzzi e Acri.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure, le forze dell'ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare uno dei feriti rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura e poi mettere in sicurezza la strada, dal momento che il mezzo ha iniziato a perdere carburante. Il traffico veicolare è al momento bloccato.