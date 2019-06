Incidente a Botricello, tre mezzi coinvolti e due feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi nel catanzarese. Tre i mezzi coinvolti nell'impatto, avvenuto sulla Strada Statale 106 all'ingresso del centro abitato di Botricello, una Fiat Multipla, una Ford Focus ed un automezzo da cantiere. Feriti i conducenti delle due vetture, presi in cura dal personale sanitario del Suem 118.



Sul posto anche una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, Carabinieri e Anas per accertare la dinamica del sinistro.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità per il transito alternato su un'unica corsia.