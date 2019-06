Tribunali senza aria condizionata, impianti rotti. Cgil: situazione insostenibile

“Le condizioni lavorative che da mesi persistono negli uffici del Tribunale ordinario e del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro non sono più sostenibili a causa del malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione in quanto ledono la dignità delle persone e ne pregiudicano in maniera significativa la sicurezza e la salute”.

La denuncia arriva dalla FP Cgil Area Vasta, guidata dal segretario generale Franco Grillo, che sottolinea inoltre come, facendo ricorso al senso di responsabilità che le relazioni sindacali richiedono, abbia avviato, nei mesi scorsi, un dialogo costruttivo, improntato sulla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, per attuare il “contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio dei lavoratori e dei cittadini”.

Rispetto a quanto segnalato ai vertici dirigenziali degli uffici giudiziari, nonostante la proclamazione dello stato di agitazione e l’intercessione del Prefetto, la Sigla sostiene di non aver avuto, però, nessun riscontro positivo.

“Nonostante tale disagio – afferma Grillo - ci risulta sia stato segnalato anche da diversi cittadini”. Da qui, come accennato, la decisione della Funzione pubblica Cgil Area Vasta di attuare tutte le iniziative sindacali e giuridiche a sostegno e a tutela dei lavoratori e dei cittadini-utenti.