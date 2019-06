Sport. Fondi in arrivo per l’efficientamento energetico del Palakrò e PalaMilone

Il PalaMilone ed il Palakro saranno rispettivamente interessati da due interventi che riguardano l'efficientamento energetico e la produzione di energica elettrica da fondi rinnovabili.

I due palazzetti dello sport crotonesi saranno dunque destinatari di un investimento complessivo di 1.650.000 euro. Allo stesso modo per il Palakro, con un investimento di 950.000 euro sono previsti gli stessi interventi.

Entrambi gli interventi sono in corso di realizzazione con le seguenti azioni: progettazioni di fattibilità tecnico – economiche, diagnosi energetiche ex ante e ex post, indicatori di output, classe energetica, rapporto tra energia prodotta annualmente da fonte rinnovabile e fabbisogno di energia elettrica dell'immobile post intervento.

Per la realizzazione degli stessi interventi saranno utilizzate tecnologie innovative e metodi e modelli di bioarchitettura.