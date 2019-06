Parco Eolico Mongrassano, Siemens Gamesa: lavori sospesi

"Siemens Gamesa fa le cose per bene, mettendo al primo posto la legalità ed il rispetto per territorio che la ospita. Anche nel caso del Parco Eolico “Aria del Vento”, sito nei territori dei comuni di Mongrassano, San Marco Argentano e Cervicati, abbiamo seguito con estrema attenzione l’iter autorizzativo ottemperando a tutti gli adempimenti previsti dalla legge." - È quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Siemens Gamesa

"Oggi - si legge ancora nel comunicato stampa - disponiamo infatti di tutte le autorizzazioni necessarie. Il 4 giugno scorso ci è stata notificata l’ordinanza della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali contenente un provvedimento di sospensione dei lavori. Immediatamente, proprio perché mettiamo al primo posto la legalità e il rispetto delle leggi, abbiamo sospeso i lavori di realizzazione dell’impianto come il provvedimento prescriveva. Nel tempo intercorso fra la notifica del provvedimento e oggi abbiamo semplicemente e correttamente messo in sicurezza il cantiere come è prassi fare in questi casi".

"Per poter realizzare il parco eolico, - si legge infine - abbiamo seguito una procedura autorizzativa lunga e meticolosa: abbiamo ottenuto il via libera dai comuni interessati, dalla Regione Calabria, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Abbiamo anche ricevuto il nulla osta dai Ministeri dello Sviluppo Economico (Mise) e da quello Beni Culturali (Mibact), nonché dalla Provincia di Cosenza e da un numero elevatissimo di enti e soggetti giuridici."