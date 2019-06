Cinema. Alessandro Grande premiato dal critico d’arte Alessandra Cesselon al Moda Movie

Atmosfere bohémienne hanno conferito quest’anno un tocco originale al Moda Movie che si svolge ogni anno a Cosenza sotto la direzione artistica di Sante Orrico. Nella serata dedicata alle premiazioni della sezione cinema e dei corti vincitori, ha ricevuto un riconoscimento consegnato dal critico d’arte e di cinema Alessandra Cesselon, il noto regista catanzarese Alessandro Grande.

Un premio al suo ricco percorso di regista nel mondo del cortometraggio che ha raggiunto lo scorso anno il punto più alto con la vittoria del David di Donatello per “Bismillah” che ha poi rappresentato l’Italia nella corsa agli Oscar.

“E’ sempre un motivo di grande orgoglio poter ricevere attestati di riconoscimento e di stima nella mia regione – ha detto Alessandro Grande – come nel caso di Moda Movie che, per la sua storia ultraventennale, rappresenta un punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali, impreziosito dalla collaborazione con Medusa Film. Manifestazioni di questo genere soprattutto in Calabria sono importanti occasioni di crescita per i giovani talenti che possono godere di una vetrina preziosa per i propri lavori”.

Grande è al lavoro sul suo primo lungometraggio sostenuto da una co-produzione europea e che in parte sarà girato in Calabria: “ho sempre pensato che il nostro territorio sia un bacino ancora inesplorato di eccellenze naturalistiche e di professionalità. In tal senso il lavoro portato avanti negli ultimi anni da enti come la Film Commission sta contribuendo a promuovere l’immagine della regione e le opportunità che può offrire per i set cinematografici”.