Rende, al Museo del Presente da domani ripartono mostre e proiezioni cinematografiche

Ripartono gli appuntamenti culturali promossi dall’amministrazione comunale di Rende. Domani con la mostra organizzata al Museo del Presente dall’Uniter, Università della Terza Età che durerà fino al 14 giugno.

Il 18 giugno sempre presso il Museo del Presente il XXI Premio Galarte con la presentazione del libro di Italo Magno “Il collezionista infelice”. E sempre al Museo del Presente dal 25 giugno al 20 luglio la mostra personale dell’artista Emilio Servolino a cura di Roberto Sottile organizzata dal Rotary Club di Acri. Si sale al borgo antico. E qui dal 1 luglio al 15 settembre ritorna il “Finuzzu Film Festival”, evento che nel corso degli anni è cresciuto molto, una rassegna cinematografica del tutto originale per la location e per la qualità dei film che saranno proiettati a partire dal 1 luglio. Da segnalare anche l’appuntamento del 12 luglio. Presso la sala convegni della biblioteca civica di Quattromiglia la presentazione del libro di Giulia Fera “Cento passi per la consapevolezza”.

E infine ricordiamo che dal 2 al 15 luglio presso il Museo del Presente ci sarà la sezione video arte a cura di Movimentomilc, duo artistico composto da Michele Tarzia e Vincenzo Vecchio.