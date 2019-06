Roccella Jonica: diportisti recuperano tartaruga in difficoltà

Alcuni diportisti, in navigazione nelle acque antistanti la costa jonica, hanno avvistato e successivamente recuperato una tartaruga appartenente alla specie Caretta caretta. L’esemplare si trovava a circa 3 miglia nautiche a largo del litorale di Caulonia in evidente difficoltà dopo aver ingerito un amo da pesca. Gli stessi hanno allertato la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Roccella Jonica che ha disposto l’invio in zona della Motovedetta CP 760.

Il personale della Guardia Costiera ha preso in consegna l’esemplare di tartaruga che, da un primo riscontro, risultava lungo 33 cm, largo 32 e dal peso di circa 8 kg. Successivamente il rettile è stato sottoposto al controllo veterinario dell’ASP di Locri ed affidato agli specialisti del centro di recupero tartarughe di competenza ai fini di ulteriori cure ed accertamenti sul suo stato di salute.