Il CinemAmbulante arriva a Reggio Calabria

“Riportare il cinema alla gente e la gente al cinema”, questo l’obiettivo principale del progetto multiculturale e multidisciplinare CinemAmbulante, rassegna cinematografica itinerante in tutto il territorio calabrese che propone un’occasione di scambio e dialogo tra culture diverse attraverso proiezioni, momenti di incontro e musica.

La tappa reggina si svolgerà giovedì 13 giugno alle ore 18 presso la sede Arci Samarcanda in via Emilio Cuzzocrea n. 11 (discesa scuola Industriale), con la proiezione del docu-film “OUR AFRICA” opera del regista Alexander Markov (Russia) e si svolgerà in collaborazione tra l’associazione culturale La Guarimba, realtà organizzatrice del festival, l’Arci Reggio Calabria ed il Circolo del Cinema "Cesare Zavattini". Inoltre sarà occasione per presentare in anteprima alla comunità reggina la nuova casa dell’Arci, un bene strappato alla criminalità organizzata e pronto a divenire fecondo laboratorio culturale e costante punto di riferimento per la città intera.

La rassegna cinematografica invita alla scoperta di registi in rappresentanza di quei Paesi e culture ormai stabilite da tempo in Calabria. Sono 14 le opere che saranno proiettate, di cui 7 lungometraggi e 7 cortometraggi, tutte anteprime europee. La rassegna si svolgerà nelle cinque province calabresi (Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria) grazie alla collaborazione di diverse associazioni locali.