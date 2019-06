Beccati ad abbandonare rifiuti: cittadini “zozzoni” multati per oltre 3 mila euro

Un luogo che stava per diventare una vera e propria discarica a causa del continuo abbandono di rifiuti, non riconducibile ad un solo soggetto, bensì a una continua e reiterata opera di abbandono da parte di più persone, è stato individuato in località Brisella di Borgia dai Carabinieri forestale di Tiriolo.

Grazie ad una microcamera piazzata nei pressi del sito in questione, i Carabinieri - assistiti dall Polizia locale - sono riuscito ad individuare ed identificate 10 soggetti responsabili di illecito abbandono di rifiuti.

Alle persone in questione, oltre all’ordine di rimozione dei propri rifiuti abbandonati illecitamente, è stata applicata la relativa contestazione delle violazioni amministrative previste dal testo unico sull'ambiente, per un importo complessivo, in misura ridotta, pari a 3400 euro.