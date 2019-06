Tenta di truffare un venditore online per non pagare: arresto giovane di Rocca di Neto

I carabinieri della Stazione di Rocca di Neto hanno messo la parola fine ad una truffa nata dalla compravendita online di un cellullare arrestando in flagranza un 22enne del luogo G.L.C..

Questa volta però la vittima non è l’acquirente ma bensì il veditore.

I militari, a seguito di segnalazione telefonica e conseguente denuncia, di un commerciante, sono intervenuti presso l’abitazione del giovane - acquirente del cellulare in questione - che, al termine della compravendita, per sottrarsi al pagamento, aveva comunicato al rivenditore di aver ricevuto un sasso e non l’oggetto, inviando una foto tramite la messaggistica di “whatsapp”.

L’immediato intervento dei carabinieri, con conseguente perquisizione domiciliare, ha portato al rinvenimento del bene oggetto di truffa che è stato posto in sequestro. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, il 22enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.