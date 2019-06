“Faber-Il Castello canta De Andrè”: allo “Svevo” una serata dedicata al cantautore

Domani omaggio a Fabrizio De Andrè, uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. Una notte speciale per ricordare attraverso musica, immagini e colori il cantautore genovese che con la sua musica ha conquistato intere generazioni.

Numerose le attività in programma per l’evento dal titolo “Faber - il Castello canta De Andrè”, al Castello Svevo di Cosenza si snoderà un format che unisce musica e arte per ricordare ma anche far conoscere alle nuove generazioni uno dei pilastri della musica italiana.

Nel giardino del Castello Svevo, i Faber Quartet renderanno omaggio in musica a De Andrè. Con loro sul palco anche Domenico Scarcello dei VillaZuk. Insieme daranno vita ad un viaggio musicale che ripercorre quasi quarant’anni di carriera in cui ballate senza tempo raccontano storie passate, ma estremamente attuali, sospese tra mito e realtà.

Nella Sala delle Armi per l’occasione verrà allestita una mostra di illustrazioni ad opera di Cromosomi, collettivo di giovani illustratori provenienti da tutta Italia. Il talento e la creatività incontreranno i testi delle canzoni per dare vita a creazioni uniche. La direzione artistica della mostra è a cura di Claudia Larì. Nella Sala del Camino saranno presenti delle installazioni artistiche a tema e si terrà anche un’estemporanea di pittura a cura di Christian Cosentino. La suggestiva cornice del Castello Svevo e le note di De Andrè ispireranno tutti gli artisti che parteciperanno e che realizzeranno durante la serata un’opera dedicata al cantautore genovese. I primi due classificati verranno omaggiati di un premio in denaro.

Nella Sala del Trono, durante tutta la serata, verranno proiettati documentari sulla vita e la carriera del cantautore ed inoltre sarà possibile vedere i "meme" realizzati dallo staff della pagina Facebook “De Andrè racconta l'Unical”. Le attività avranno inizio a partire dalle 20, i biglietti potranno essere acquistati la sera stessa direttamente presso la biglietteria del Castello Svevo. Ai primi 300 verrà donata un’illustrazione del cantante realizzata da Alfio Martire illustrator. L’evento è ideato e promosso da Be Alternative Eventi in collaborazione con MK Live.