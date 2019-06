Kroton Nuoto, record regionale per Giulia Filippelli. È suo il primato nei 200 farfalla

Primo posto in classifica generale femminile e maschile per i piccoli atleti della Kroton nuoto. La squadra ha partecipato alla Manifestazione Nazionale con 12 atleti 6 maschili e 6 femminili Iuticone - D’Angerio - Filippelli - Ioppoli - Figliomeni - Scervo nel settore femminile e Buzzurro - Arabia - Carvelli - Masellis - Riillo - Muscó nel settore maschile. Mentre Giulia Filippelli nei 200 farfalla, con il tempo di 2’22”40, ha stabilito il nuovo record regionale di categoria ragazzi - juniores - cadetti - assoluti

Altro grande risultato dunque dello squadrone del presidente Crugliano che, dopo il meeting di Cosenza, sforna un altro successo da incorniciare aspettando la classifica definitiva a livello nazionale.

Per il mister Fantasia “l'obiettivo era quello di entrare tra le migliori 20 società d’Italia consapevoli che le prestazioni non rispecchiano ancora in pieno il potenziale della squadra in quanto la preparazione è finalizzata ai Campionati Italiani di agosto dove attualmente abbiamo 3 atleti già qualificati “.