Comune Crotone, ecco i nuovi 33 assunti

Sono stati presentati questa mattina i 33 nuovi dipendenti del Comune di Crotone. L'amministrazione Comunale ha accolto i primi assunti del corposo piano del personale, il cui piano, prevede in tre anni l'assunzione, tra scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati e nuovi bandi di concorso di ottanta nuove unità lavorative.

Questa mattina, nella Sala Consiliare, il sindaco Ugo Pugliese, il vice sindaco ed assessore al Personale Benedetto Proto, la dirigente del settore personale Teresa Sperlì, i dirigenti Giuseppe Germinara e Mariateresa Timpano e gli assessori Frisenda, Galdieri e Romano hanno dato il benvenuto ai nuovi assunti nella “famiglia” del Comune di Crotone ed augurato buon lavoro.

“In una contingenza difficile economicamente per il paese e per il territorio siamo una “azienda”, una azienda del Sud, che non solo assume nuovo personale ma lo fa in maniera armonica e consistente. Oggi entrate a far parte della famiglia del Comune di Crotone. Siamo una squadra. Ciascuno di voi è chiamato a dare il suo contributo al servizio della comunità cittadina. Sono certo che lo farà con senso di appartenenza e spirito di servizio. Il vostro contributo di idee, di entusiasmo, di professionalità è importante” ha detto il sindaco Ugo Pugliese.

“Partivamo da una situazione che presentava numeri preoccupanti. Abbiamo fortemente voluto invertire la tendenza sul tema del personale. Abbiamo fatto in pochi mesi quello che non è stato fatto in anni predisponendo un piano di assunzioni che stiamo puntualmente attuando e che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori assunzioni attraverso concorsi pubblici” ha detto il vice sindaco ed assessore al Personale Benedetto Proto. Comprese quelle odierne già nel 2019 saranno 68 le nuove assunzioni previste di nuove categorie professionali.

Tra queste istruttori amministrativi, assistenti sociali, istruttori direttivi, istruttori direttivi tecnici, istruttori tecnici – geometra, esecutori e ed agenti di polizia municipale ai quali si aggiunge il nuovo comandante del corpo di polizia municipale. Nel 2020 saranno assunte ulteriori 6 unità, altri 5 agenti di polizia municipale e uno specialista di attività di vigilanza di polizia municipale, mentre il quadro delle assunzioni di completerà nel 2021 con l'assunzione di nuovi quattro dirigenti.

I nuovi assunti che questa mattina hanno sottoscritto il contratto di lavoro sono 15 categorie D (Michela Cortese, Tiziano Zampaglione, Anna Giulia Caiazza, Monica Di Francesco, Vincenzo Nicoletta, Andrea Nisticò, Carmelita Messinetti, Monica Stirparo, Emanuela Decima, Vincenzo Malacari, Enrico D'Ettoris, Fausto Ferrazzo, Maria Dragonetti, Giuseppe Schicchitano e Luca Curatola), 12 categorie C (Federico Franceco, Vincenzo Varano, Rossella Russo, Giuseppe Muraca, Manlio Caiazza, Francesco Arena, Nerian Ierardi, Dorella Devona, Filomena Arena, Cinzia Albertini, Vincenzo Cimino, Maria Vittoria Lucente) e 6 assistenti sociali (Rita Leto, Marianna Leone, Concetta Federico, Alessandra Pupo, Francesca Casella e Luzzaro Nadia).