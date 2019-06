Mette annunci di vendita online, ma non consegna mai la merce. Finisce ai domiciliari 62enne

Deve scontare quasi 2 anni di detenzione domiciliare C. Z., pensionato di 62 anni già noto alle forze dell’ordine per diversi reati in materia di armi e stupefacenti, ricettazione, riciclaggio e frode informatica.

L’uomo è stato raggiungo dall’ordinanza emessa dalla Procura Generale presso il Tribunale di Siena, poiché ritenuto colpevole dei reati di truffa e sostituzione di persona commessi a Palermo, Castellina in Chianti e Gioiosa Jonica tra il 2006 e 2011.

Nel corso degli anni, con l’aiuto di alcuni complici, ha inserito su siti di compravendita alcuni annunci online falsi, senza mai recapitare la merce agli ignari acquirenti, traendo pertanto un ingiusto profitto.