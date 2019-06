Villa, sul terrazzo di casa aveva specie protette. Denunciato 47enne

È accusato di furto venatorio, maltrattamento di animali e detenzione di specie non consentite, e per questo motivo un 47enne originario di Palmi ma residente a Villa San Giovanni è stato denunciato.

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Villa, i militari hanno perquisito la casa dell’uomo e hanno trovato sul terrazzo due gabbie anguste, con all’interno un cardellino appartenente alla famiglia dei fringillidi, ed un merlo appartenente a quella dei turdidae.

I carabinieri, riconoscendo esemplari prelevati in natura e quindi patrimonio dello Stato, hanno richiesto l’aiuto dei colleghi forestali della Stazione di San Roberto, che hanno constatato che i volatili alloggiavano in gabbie molto piccole e sporche e presentavano lesioni al becco e alla coda.

I forestali hanno quindi sequestrato i volatili e li hanno affidati al Centro Recupero Fauna Selvatica di Messina, per il successivo recupero ed il rilascio in natura, non appena ripristinate ovviamente le loro condizioni fisiche.