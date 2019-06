Auto distrutta dalle fiamme a Borgia, s’indaga sulle cause

Era parcheggiata regolarmente nei pressi dell’abitazione del suo proprietario un’autovettura che ieri ha improvvisamente preso fuoco.

È accaduto intorno alle mezzanotte in via Ferruccio a Borgia, nel catanzarese. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento volontario di Girifalco.

Le fiamme hanno interessato una Volkswagen Polo, andata completamente distrutta, e l’arrivo dei pompieri, che hanno subito spento il rogo, ha evitato che lo stesso potesse propagarsi anche alla zona circostante.

Nessun elemento utile è stato ritrovato per appurare l’esatta causa dell’incendio e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Catanzaro.