Si allontana da casa e cade in un burrone. Recuperato cane a Filadelfia

Si era allontanato ieri da casa, forse per seguire una preda, e non è più rientrato. Il proprietario, un uomo di 72 anni di Filadelfia, allarmato si è messo da subito alla ricerca, riuscendo in mattinata a sentire il latrato del piccolo animale proveniente da un profondo burrone.

Così questa mattina i vigili del fuoco di Vibo Valentia sono intervenuti oggi a Filadelfia, località Castelmonardo per il recupero del cane. La squadra, dopo aver lavorato alcune ore nella fitta vegetazione, è riuscita a raggiungere il segugio affamato e spaventato e a consegnarlo sono e salvo al proprietario.