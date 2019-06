Incoming Progetto Kroton Sounding, oltre 260 btb nei due giorni di evento

Si è chiusa con l’entusiasmo dei buyer europei per l’agroalimentare crotonese e per le bellezze della provincia di Crotone la missione di incoming prevista nell’ambito del progetto Kroton Sounding, svoltasi nei giorni 4 e 5 giugno scorsi, presso il Lido degli Scogli a Crotone.

Il progetto è stato realizzato dalla Camera di Commercio di Crotone in collaborazione con la Regione Calabria nell’ambito dell’“operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 - Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) - obiettivo specifico 3.4" incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi".

L’incoming ha previsto la realizzazione di una prima giornata dedicata ai settori wine&food (126 btb), nell’ambito della quale ha avuto luogo anche la conferenza “Eccellenze crotonesi nel mondo”, con la partecipazione, tra gli altri, della funzionaria della regione Calabria Paola Aloe.

La seconda giornata, dedicata al food (oltre 130 incontri), ha visto, invece, la presenza di numerose tipologie di prodotti: dai salumi ai formaggi, dalle castagne alle spezie, dagli ortaggi ai prodotti della panificazione e alle marmellate.

In totale sono stati oltre 260 gli incontri svolti tra i nove buyer esteri (importatori, distributori, speciality stores e ristoratori), selezionati con la collaborazione delle Camere di commercio italiane all’estero, provenienti da Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Spagna e Svizzera, e le 35 imprese crotonesi aderenti all’iniziativa.

Gli incontri business to business sono stati finalizzati ad aiutare le imprese locali di prodotti certificati, tipici e di nicchia, che ancora non esportano o lo fanno solo sporadicamente a posizionarsi sui mercati target; supportare le imprese già presenti sui mercati internazionali di riferimento a consolidare e diversificare la gamma di prodotti già posizionata e promuovere aziende che sono specializzate nella realizzazione di nuove forme di cibo e/o di distribuzione innovativa sulla rete.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la riuscita dell’evento – sono le parole del Presidente Alfio Pugliese – Numerose aziende hanno espresso il proprio gradimento in relazione all’iniziativa, evidenziando la qualità dei buyer coinvolti e nutrendo buone aspettative per i futuri rapporti commerciali. D’altro canto, i buyer hanno gradito i prodotti crotonesi, auspicando un prosieguo delle attività di internazionalizzazione. Contestualmente hanno apprezzato molto anche le bellezze paesaggistiche, archeologiche e culturali del nostro territorio, impegnandosi a promuovere positivamente la provincia di Crotone nei propri Paesi di provenienza e a tornare in compagnia di gruppi di imprenditori interessati alle produzioni locali”.

“Ancora una volta – conclude il Presidente Alfio Pugliese – i sapori crotonesi hanno incantato i raffinati palati esteri con le proprie caratteristiche di genuinità e qualità. Adesso è necessario proseguire nelle attività di assistenza per l’approccio ai mercati internazionali, attività che la Camera di commercio di Crotone ha già messo nel suo programma per l’anno 2019”.