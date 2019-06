Furto in ex fabbrica a Crotone: 34enne denunciato anche per minacce

Nella serata di ieri, personale della Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà, per i reati di furto in concorso, minacce in concorso con ignoti e possesso di oggetti atti ad offendere, R.V. crotonese 34enne.

L'uomo, nella stessa serata ed insieme ad altre tre persone col volto travisato, all’altezza di una fabbrica in disuso sulla Strada statale 106, è stato sorpreso da due equipaggi della questura, in un’auto nascosta tra due cespugli.

La perquisizione ha permesso di trovare una tenaglia di colore nero nell'abitacolo mentre all’esterno vi era del materiale che serviva ad occultare l’identità e del quale il 34enne non è riuscito a fornire giustificazione.

Sul posto anche il personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi del caso, che ha riscontrato la presenza di scritte fresche in vernice blu con frasi offensive e minatorie.

Gli agenti hanno accertato, inoltre, il danneggiamento, ad opera di ignoti, di una finestra laterale, utilizzata come ingresso per asportare della merce per uso lavorativo.

Successivamente, in Questura, il responsabile di una ditta operante nel settore dello smaltimento di materiali ferrosi, ha denunciato il furto di vario materiale avvenuto all’interno dell’ex fabbrica in questione.