Anche a Crotone si celebrano le Giornate Nazionali dell’Archeologia

Il museo di Capocolonna (Crotone)

Quest'anno le Giornate Nazionali dell'Archeologia si aprono all'Europa! Dal 2010, il Ministero della Cultura in Francia affida a Inrap (l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva) il coordinamento e la promozione delle Giornate nazionali dell'archeologia (Journées nationales de l’archéologie o JNA).

In occasione delle JNA, tutti gli attori del mondo dell'archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore. Operatori di scavo, organismi di ricerca, università, musei e siti archeologici, laboratori, associazioni, centri archivi e collettività territoriali sono invitati ad organizzare attività innovative, originali e interattive, destinate al grande pubblico. Nel 2017 sono stati 1.567 gli eventi organizzati, che hanno coinvolto 155.000 persone in 514 comuni della Francia metropolitana e d’Oltremare e presso 660 luoghi. Gli organizzatori coinvolti sono stati oltre 500 e, nei giorni della manifestazione, il sito web dell’evento ha registrato circa 100.000 visite.

Anche a Crotone sarà possibile partecipare. In calendario sono previste le seguenti attività e laboratori gratuiti per tutte le età, organizzate dai servizi educativi in collaborazione con il Gruppo Archeologico Krotoniate: