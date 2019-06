Controlli senza sosta a Corigliano nel weekend

Con l’approssimarsi della stagione estiva e dell’apertura dei primi locali notturni, nella notte fra venerdì e sabato, i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno dato il via ad una serie di controlli alla circolazione stradale ed è stato eseguito un posto di blocco, con canalizzazione e controllo di tutti i veicoli transitati per la ex S.S. 106, in zona Villaggio Frassa di Corigliano per vigilare sul rispetto delle basilari regole del Codice della Strada, principale motivo di numerosi incidenti, anche mortali e per effettuare prevenzione sui reati contro il patrimonio.

I risultati sono stati evidenti: oltre 100 veicoli fermati, controllate più di 120 persone, comminate sanzioni per gravi violazioni quali la guida senza copertura assicurativa, con contestuale sequestro del mezzo e guida senza aver conseguito mai la patente.

Sono stati perquisiti diversi mezzi, in uno dei quali è stato rinvenuto, nascosto all’interno dell’abitacolo, un coltello a serramanico con lama di oltre 21 centimetri, per il qual motivo è stato denunciato un coriglianese di 50 anni per porto abusivo di arma bianca, mentre il coltello è stato sequestrato penalmente.

I controlli sono stati eseguiti anche nel centro storico di Corigliano con particolare attenzione sui ciclomotori e i loro guidatori. In questo caso è finito sotto la lente dei Carabinieri un motorino di un ragazzo del posto parcheggiato su Viale Rimembranze, il quale mezzo, pur avendo parecchi anni, è risultato non essere stato mai assicurato. Per il ciclomotore si sono aperte le porte della depositeria giudiziale e al proprietario, invece, è stata comminata una sanzione di 800 euro e 5 punti alla patente di guida.

Inoltre è stato fermato un ciclomotore guidato da un giovane del posto che circolava senza indossare il casco protettivo: oltre a censurare tale condotta per la pericolosità a cui si espone la propria incolumità, lo stesso è stato sanzionato con una salata multa, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo.