Rissa tra extracomunitari per un furto,un ferito grave e 5 denunce

Violenta lite alle prime luci dell'alba su Corso Mazzini, a Catanzaro. Protagonisti 3 cittadini marocchini e 2 egiziani, tutti identificati e denunciati per l'ipotesi di reato di rissa dai carabinieri del NOR della Compagnia di Catanzaro e quelli della Stazione di Cz Principale intervenuti sul posto.

I FATTI | I due cittadini egiziani, vittime di furto in abitazione nel corso della notte, avrebbero innescato l'accesa discussione, poi sfociata in rissa, con 3 cittadini marocchini ritenuti autori del furto. In tre sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave poiché ferito all'addome e sottoposto ad intervento chirurgico, ma fuori pericolo.

I militari hanno ricostruito l'esatta dinamica dei fatti sentendo tutte le persone coinvolte e visionando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza comunale, messi a disposizione del Comando di Polizia Locale.