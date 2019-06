Uomo trovato morto a Crotone, stroncato da un’overdose a 55 anni

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Crotone. N.G. 55Enne tossicodipendente, è stato ucciso da un'overdose e il suo corpo privo di vita è stato scoperto in via Parini, in pieno centro cittadino.

Sul posto il Suem 118 e gli uomini della Questura di Crotone. Il cadavere è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Crotone. Il medico legale ha individuato l'overdose come causa del decesso per cui non è stata disposta l'autopsia sul corpo.