A2. Scontro tra due camion e un’auto in galleria: angurie invadono carreggiata, un ferito grave

Un particolare e grave incidente si è verificato ieri mattina sull’Autostrada del Mediterraneo all’interno della galleria “Barritteri”, nei pressi del Comune di Seminara, nel reggino.

Tre i mezzi coinvolti: due autoarticolati ed un’autovettura. Uno dei due grossi camion, adibito al trasporto di prodotti ortofrutticoli, si è ribaltato disperdendo un carico di angurie sul manto stradale.

La cabina del mezzo è stata completamente schiacciata dal carico e il conducente, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Il primo soccorso e la messa in sicurezza del tratto interessato è stato prestato dal Dirigente del Commissariato di Palmi e da un altro operatore della Polizia di Stato dello stesso Commissariato che, per mera coincidenza, stavano percorrendo quella strada a pochi metri di distanza dai veicoli interessati dall'incidente, anche tanto vicini da rischiare l'impatto.



Il Dirigente si è adoperato per verificare immediatamente le condizioni dei feriti e per prestare i primi soccorsi. L’Assistente Capo Coordinatore, alla guida di un'auto di servizio, si è invece portato all'ingresso della galleria per poter allertare i colleghi della Stradale e, soprattutto, segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungevano ignari ad alta velocità, e rallentarne la corsa.

Un intervento che ha effettivamente scongiurato conseguenze ben più gravi per tutti coloro che sono stati coinvolti nell’incidente e per gli stessi agenti palmesi.



Allertati dai due poliziotti sono prontamente attivati i colleghi della Stradale del capoluogo per prestare i soccorsi, insieme ai mezzi dell’ANAS per disciplinare il traffico della carreggiata che è rimasta chiusa per alcune ore.

L'immediato arrivo della Polizia Stradale e dei mezzi di soccorso ha comunque permesso di limitare al minimo i disagi per gli utenti. Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.