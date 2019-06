Enzo Sculco replica: le “balle” di Cn24 e le “sentenze” del leader

Enzo Sculco

Ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948 (diritto di replica), vi chiedo di pubblicare la mia replica all'articolo di Vito Barresi, dal titolo “Pugliese Ugo, cronaca triennale del fallimento politico di un sindaco suddito del centroide Sculco” pubblicato sulla vostra testata giorno 6 giugno.

***

“Premesso che stiamo per inoltrare reclamo ufficiale e specifica denuncia all’ordine dei giornalisti e per conoscenza al Corecom segnalando il grave episodio verificatosi in occasione della replica inviata dal sottoscritto in risposta ai continui attacchi di cui sono oggetto attuati dal “clan” Ruggiero, e mai pubblicata.

Ovvero quegli anonimi che scrivono sotto pseudonimo, e quindi da incappucciati, che si nascondono ovviamente per qualche ragione, magari ragioni diverse una dall’altra, ma comunque tutte inconfessabili.

La mia replica non solo non è stata pubblicata, violando così un mio preciso diritto ed un vostro altrettanto preciso dovere, ma ha addirittura ricevuto una risposta sulla vostra testata.

Così facendo, inoltre, è stato negato ai lettori il loro diritto di ascoltare anche il sottoscritto.

Incredibile ma vero!

Ruggiero con i suoi accoliti, quotidianamente, se la canta e se la suona. È un bel modello di giornalismo, soprattutto di etica e di moralità pubblica. Sottopone i suoi serventi ad uno sforzo sovraumano per scrivere decine e decine di articoli che non contengono mai un fatto, una circostanza, men che meno una notizia.

Incredibile ma vero!

Anche quando provano a copiare qualche notizia di qua e di là, e magari da qualche sito istituzionale, riescono a deformarla e capovolgerla senza provare pudore o vergogna.

Ruggiero, detto Vincenzo, ha persino ingaggiato e messo al servizio della sua “causa”, il sociologo, senza aggiungere aggettivazione a questo termine, Vito Barresi, il quale, avendo perso l’antica sapienza e persino ogni vergogna, si dedica alla “scrittura per conto terzi” ed è ormai conosciuto per le “balle” che racconta, che potrebbe riferire a sé stesso se avesse il pudore di guardarsi allo specchio e di rievocare la sua storia personale.

Addirittura, nel suo ultimo pezzo, declama una mia incompetenza nelle attività amministrative e di governo degli enti locali.

Incredibile!

Vito, sciacquati il viso e svegliati, non ti lasciare soggiogare e sottomettere dal mellifluo Vincenzo, e soprattutto ricordati che, per alcuni anni, sei stato direttore generale dell’ente economico più importante della Calabria e anche le pietre sanno che, purtroppo, non hai combinato nulla.

Zero.

Sei rimasto famoso per questo… Purtroppo!

Sono davvero rammaricato e dispiaciuto, credimi.

Sei stato dirigente della Provincia e poi addirittura direttore di dipartimento dell’ente intermedio, e anche qua non hai combinato nulla…

E tutto questo “ben di Dio” lo hai ottenuto non certo attraverso un pubblico concorso ma per grazia ricevuta.

Di questo sono particolarmente dispiaciuto.

Io avrei sperato altro e di più perché la tua non è mai stata una intelligenza minore, ma non hai mai saputo o voluto impegnarla e impiegarla per la comunità, per il bene comune, per i cittadini e per la nostra terra.

L’hai sempre usata solo e soltanto per te.

Sei un bell’egoista.

Nonostante tutto non riesco a provare sentimenti di avversità nei tuoi confronti.

Io non sono ingeneroso e soprattutto sono un uomo libero e indomabile, come tu ben sai e come sempre e per tanti anni hai riconosciuto e non voglio credere che siano le “mance” di Ruggiero ad averti fatto cambiare opinione.

Pertanto, ti invito ancora una volta a ritornare in te, fatti buttare in viso e addosso un bel secchio di acqua gelata e smettila di essere astruso, criptico, di usare parole a caso, hai persino ampliato il vocabolario inventando nuovi termini senza significato come centroide, o fuori contesto come asteroide o criptonite. Ti sei dimenticato lo stronzio con il quale sei frequentemente in compagnia.

Credimi Vito, pochi, leggendo i tuoi pezzi, ci hanno capito qualcosa.

Sono rammaricato e sinceramente dispiaciuto per te.

Come anticipato all’inizio di questa mia replica, invito il direttore Ruggiero Vincenzo a voler dare pubblicazione della presente, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948 (diritto di replica).

Distinti saluti”

