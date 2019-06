Scontro tra auto a Lamezia Terme, due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio i Altrettante vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una dopo l’impatto una è finita ribaltata sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Catanzaro, per la messa in sicurezza delle vetture e in attesa del soccorso stradale.

Presenti anche gli agenti della Polizia per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118 per le prime cure. Al momento il tratto stradale è stato chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso.