Smaltita la sbornia per la festa, ma con l'entusiasmo ancora alle stelle, inizia un cammino nuovo in casa Bovalino Calcio a 5. È ora di lavorare con la massima umiltà per costruire un rooster che possa far bene, entusiasmando il popolo affamato di vittorie.

La società ha deciso di confermare alla guida della squadra Giovanni Venanzi come tecnico della Prima Squadra per la stagione 2019/2020.