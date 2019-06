Pulizia dei fondi agricoli. A Saracena parte la campagna di prevenzione incendi boschivi

Il sindaco di Saracena, Renz Russo, ha emanato un’ordinanza con la quale chiede maggiore gestione del territorio per evitare incuria e abbandono. Parte dunque a Saracena la campagna di prevenzione incendi boschivi che nasce dalla necessità di pulire i fondi agricoli al fine, così da scongiurare l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreno.

Una strategia per mettere in atto tutte le misure di prevenzione per scongiurare il rischio incendi che nella scorsa stagione hanno interessato anche il territorio comunale ed evitare, conseguentemente, anche problemi di sicurezza della circolazione e per le persone. Tutti i proprietari, affittuari, possessori, enfiteuti, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ricadenti a ridosso del perimetro del centro abitato di Saracena sono dunque invitati a mettere in atto strategie di pulizia da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, in modo da creare una fascia di protezione di almeno 10 metri lineari dai fabbricati periferici. I trasgressori verranno sanzionati con multe che vanno dai 25 a 500 euro e saranno denunciati all'autorità giudiziaria.