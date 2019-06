Parco eolico di Mongrassano: presunte irregolarità, sospesa la costruzione

Vi sarebbero diverse irregolarità nel procedimento che riguarda il parco eolico in costruzione a Mongrazzano, esattamente in contrada “Aria del Vento”, nel cosentino e pertanto il Ministero per i Beni e le Attività culturali ne ha sospeso la realizzazione.

A renderlo noto è il Gruppo Ambiente e Territorio, il comitato composta da cittadini di Mongrassano, Cervicati e San Marco Argentano, e che da mesi si oppone alla costruzione dell’impianto, autorizzato dalla Regione Calabria.

Il comitato fa sapere che il dicastero si sarebbe dunque attivato accogliendo quelle che vengono definite come delle “circostanziate e motivate richieste” avanzate gruppo, che lamenta delle turbative all’ambiente e al paesaggio.

Nei giorni scorsi, la costruzione del parco eolico era stato anche attenzionata dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Margherita Corrado, secondo la quale nonostante la sospensione dei lavori, il venerdì precedente, si sarebbe continuati gli stessi con opere di sbancamento (LEGGI).