Controlli settimanali a Crotone tra segnalazioni per droga, Daspo e abusivismo edilizio

Proseguono senza sosta i controlli settimanali coordinati dalla Questura crotonese. Nella mattinata del 2 giugno la Squadra Volante ha segnalato Amministrativamente al Prefetto il 46enne G.F., in quanto assuntore di stupefacente. Lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato con alcuni grammi di cocaina, ovviamente sequestrata.

Stessa sorte è toccata a M.D., 50enne del luogo beccato con 6 grammi di hascisc e, sempre nello stesso giorno, è stato deferito per evasione dai domiciliari un altro crotonese, il 35enne P.G.

Nella mattinata del 3 giugno, è stato denunciato il 46enne G.F., pregiudicato, per ricettazione, beccato con numerosi “Gratta e Vinci” che risultavano rubati il 2 giugno in un’edicola del centro cittadino.

Subito dopo è giunta segnalazione al prefetto che il 51enne T.C., risultava assuntore di sostanze stupefacenti. Nello specifico è stato colto con un grammo di cocaina.

Dai controlli diretti dalla Divisione Pasi insieme alla Capitaneria di Porto cittadina e al Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza per verificare il corretto uso dei varchi di accesso che devono consentire ai bagnanti di poter entrare liberamente alle aree demaniali marittime gli agenti hanno è constatato che, lungo uno di questi che porta alla spiaggia e insistente tra due lidi balneari, nell’area di proprietà comunale era stata realizzata una pavimentazione in cemento e piastrelle di ceramica, sopra la quale erano stati collocati un gazebo amovibile in ferro e un barbecue prefabbricato.

Ne è scatta pertanto la denuncia all’Autorità Giudiziaria del 51enne M.S. per aver realizzato delle opere edilizie abusive sulla fascia di rispetto del demanio marittimo.

Il 5 giugno il personale della Squadra Volante ha deferito poi il 27enne S.M., indiano in Italia senza fissa dimora, per non aver ottemperato all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Nell’ambito di più ampi piani di controllo finalizzati al monitoraggio delle attività commerciali del territorio comunale ed al controllo del possesso delle relative autorizzazioni amministrative, sono stati disposti nella mattinata del 6 giugno degli approfonditi e specifici controlli presso il mercato del 1° giovedì del mese.

Pertanto, il personale della Divisione Pasi-Squadra di Polizia Amministrativa, insieme agli uomini dell’Ufficio di Gabinetto e della Scientifica, in occasione dell’allestimento del mercato, ha effettuato delle verifiche amministrative a 29 venditori ambulanti di prodotti alimentari.

A seguito di questi predetti controlli si è accertata la presenza di gravi violazioni di norme e regolamenti ed infatti sono state elevate 11 sanzioni amministrative per occupazione del suolo pubblico per un importo in misura ridotta di 173 euro l’una.

Nella stessa giornata, personale della Divisione Polizia Anticrimine ha deferito due cittadini crotonesi, il 26enne B.P. e C.A. di 30 anni, in quanto, sottoposti Daspo con obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura, più volte non si sono presentati presso gli uffici per la firma, violando il provvedimento.

Nel stesso pomeriggio, un’ultima segnalazione ha riguardato il 39enne S.P., in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza ritrovato con alcuni grammi di cocaina.

Al termine dei controlli l’esito complessivo è di una persona arrestata; dieci deferite all’Autorità giudiziaria, di cui 4 all’Autorità Amministrativa; 35 sottoposte a misure di sicurezza; 795 identificate di cui 14 extracomunitarie; controllati oltre 4 mila veicoli (anche col sistema Mercurio).

Sulla strada, invece, 29 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada; 5 i fermi e sequestri amministrativi o penali; 24 le perquisizioni; 5 le persone accompagnate in Ufficio per identificazione, 31 i controlli amministrativi e 12 le sanzioni amministrative.