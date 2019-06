Ubriaco se la prende coi carabinieri, poi si denuda per strada: straniero denunciato per atti osceni

Un giovane fuori di sé, nel cuore della notte, ha divelto il contenitore del defibrillatore installato davanti ad una farmacia del centro storico di Catanzaro, su Corso Mazzini per la precisione, creando non poco disturbo ai passanti.

Avvisata, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che poco distante dal luogo dove era avvenuto il danneggiamento, ha rintracciato un 26enne marocchino, che è apparso subito ai militari sotto effetto di sostanze alcoliche.

Il giovane - che era seduto su un gradino e con ai piedi il defibrillatore asportato poco prima - alla vista dei carabinieri ha iniziato inspiegabilmente ad agitarsi, rifiutandosi di fornirgli le sue generalità, ma anche urlandogli contro frasi sconnesse e ostacolando la sua identificazione, avvenuta poi solo grazie ad un familiare.

Lo straniero, con precedenti per furto, poco dopo si è anche denudato completamente per strada. A questo punto ai militari non è rimasto altro che richiedere l’intervento di un’ambulanza per farlo visitare dal personale sanitario.

Per lui, alla fine, è scattata la denuncia in stato di libertà per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico.

Il defibrillatore è stato poi rimesso a posto e sarà controllato per esser certi che funzioni regolarmente.