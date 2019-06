Marijuana in casa abbandonata, bilancino in cantina: nei guai a soli 19 anni

Stavano eseguendo un normale controllo sul territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, quando hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 19enne di Cardinale, F.C., di fatto domiciliato a Davoli.

L’attività è stata estesa anche ad un immobile disabitato in uso al ragazzo, dove si è così ritrovata una scatola in legno con dentro circa 350 grammi di marijuana e del materiale per il confezionamento delle dosi.

In un locale adiacente usato come cantina c’era invece un bilancino di precisione perfettamente funzionante, nascosto a sua volta in un contenitore in cartone risposto posto su uno scaffale.

Il 19enne, pertanto, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti messo ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il materiale ritrovato e sequestrato, verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal lunedì al venerdì, tra le 16 e le 17, oltre a quello di rimanere nel proprio domicilio in orari notturni, precisamente dalle 21 alle 6.