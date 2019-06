Mezzo pesante si ribalta e sversa il carico sull’A2: strada chiusa

Un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo il carico che trasportava mentre viaggiava sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. Al momento il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord al km 407,200, in corrispondenza di Seminara, a Reggio Calabria. La circolazione in direzione nord è deviata allo svincolo di Bagnara Calabra con rientro in autostrada a Palmi.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per ripristinare al più presto la viabilità e quantificare i danni provocati dall’incidente.